Sorrento, aperto al pubblico lo storico presepe della Società Operaia del Mutuo Soccorso.

Sorrento – Nonostante il periodo di difficoltà, dovuto alle restrizioni per la pandemia da covid 19, anche quest’anno come in passato, si rinnova la tradizione del presepe lungo il nostro territorio. Tra le tante opere realizzate nella nostra città, va senz’altro evidenziato il presepe della Società Operaia del Mutuo Soccorso ,presso la storica sede del Sedil Dominova. Un’opera, ancora una volta, fortemente voluta dal presidente Francesco Gargiulo che grazie alla bravura e alla maestria dei fratelli Fiorentino, rispettando la tradizione, non è mancata all’appuntamento con il Natale 2021.

L’artistico presepe, dopo l’apertura ufficiale avvenuta nonostante il maltempo nella serata di venerdì scorso, alla presenza del sindaco Massimo Coppola e del Parroco della Cattedrale Don Carmine Giudici, può essere liberamente visitabile da cittadini e turisti ,nel rispetto delle misure anticovid, anche durante le ore serali grazie ad una suggestiva illuminazione. – 28 novembre 2021 – salvatorecaccaviello