Sorrento, al Teatro Sant’Antonino uno spettacolo ed una mostra contro la violenza sulle donne

Sorrento, successo per lo spettacolo svoltosi al Teatro Sant’Antonino per denunciare la violenza contro le donne. Gli attori Rossella Castellano e Luigi Parlato dei “Barattoli Cosmici” hanno rappresentato uno spettacolo scritto proprio in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne ed hanno coinvolto varie associazioni: “Completamente”, “La Grande Onda”, “Le amiche del Museo Correale”, “Voli Pindarici” e “Wanted”. Lo spettacolo denuncia la violenza sulle donne perpetrata già dal 1.600.

Successo anche per la mostra scaturita da un contest lanciato dai “Barattoli Cosmici” e rivolto dai ragazzi tra i 14 ed i 24 anni ai quali è stato chiesto di inviare una foto che rappresentasse proprio la violenza sulle donne.