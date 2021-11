Sorrento, 2 studenti in coma etilico dopo il by night. Ormai succede troppo spesso che i giovani e anche giovanissimi nella movida consumano alcool e ne abusano non sapendo purtroppo a quali rischi vanno incontro. La notizia dal web, ma abbiamo saputo che non è stato nulla di gravissimo ed i ragazzi sono stati ricoverati al pronto soccorso senza gravi conseguenze. Ma attenzione all’alcol, sono tantissimi i giovani che in Penisola sorrentina alzano il gomito , magari con infiniti shortini

Quali sono i danni causati dall’ alcol? I danni fisici, oltre ai già rinominati danni al fegato che possono portare a cirrosi o neoplasie epatiche, portano ad aumentare il rischio di sviluppare altre patologie tra cui diabete, ictus e disturbi cardiovascolari. Sono frequenti problematiche internistiche come gastrite, esofagite, pancreatite e deficit vitaminici.