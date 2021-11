Sito Asl Salerno sotto attacco di hacker: scoperti 50 ingressi pirata per ottenere i Green Pass. In provincia di Salerno spuntano gli hacker dei Green Pass: più di cinquanta persone, infatti, hanno ricevuto sulla propria mail il certificato verde della doppia vaccinazione somministrata dall’Asl di Salerno, senza averla mai ricevuta. Ignoti si sono introdotti nei sistemi della piattaforma regionale “Sinfonia” riuscendo a far risultare vaccinate almeno 50 persone che non avevano avuto neppure una dose di vaccino.

Sono stati proprio alcuni dipendenti dell’Asl Salerno nel corso di alcune verifiche incrociate, a scoprire i Green pass falsi.