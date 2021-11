Shooting “hot” a Positano: ragazze in bikini con Li Galli sullo sfondo

Di primo acchito si può pensare ad uno shooting fotografico un po’ “spinto” per sponsorizzare una nuova auto in arrivo sul mercato, e invece no. Tornano altre ragazze in tenuta “hot” a Positano che mesi fa hanno tanto fatto discutere. Stavolta non si tratta di Play Boy, ma di un’azienda di nome Vixen Media Group che, con sede a Los Angeles, produce alcuni dei contenuti per adulti più popolari online.

Nulla di scandaloso, dunque, ma solo una grande, anzi immensa pubblicità per la città di Positano, grazie a questo shooting dallo splendido belvedere di fronte al San Pietro, con l’isola Li Galli sullo sfondo. In realtà di tratta di uno shooting che di “hot” ha ben poco, data la temperatura che si attesta appena sopra i 15°C. D’altronde i fotografi hanno atteso l’arrivo di una giornata di sole dopo tanti temporali per portare a termine il proprio lavoro.

L’azienda di Vixen si è resa nota durante il primo lockdown da Covid 19, quando ha deciso di mettere in smart working i propri dipendenti con apparecchiature super tecnologiche e ad alta risoluzione per un valore di circa 250 mila dollari.