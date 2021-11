Settimana Unesco: oggi la diretta streaming “La Costiera Amalfitana della Transizione Ecologica”. Appuntamento con “La Costiera della Transizione ecologica”: domenica 28 novembre, in diretta streaming

In Costiera amalfitana, in occasione della Settimana per l’educazione alla Sostenibilità promossa dall’Unesco, cinque associazioni organizzano un incontro-anteprima sul tema della “Transizione ecologica”.

“La Costiera della Transizione ecologica” è il titolo dell’incontro inserito nella Settimana per l’Educazione alla Sostenibilità che promuove ogni anno l’Unesco.

Le associazioni Club per l’Unesco di Amalfi, Italia Nostra Salerno, Comitato Tuteliamo la Costiera amalfitana, Posidonia e il Centro di Cultura e Storia amalfitana, domenica 28 novembre, a partire dalle ore 18,30, sulla piattaforma StreamYard e sul sito giornalistico www.positanonews.it (e i relativi canali social), in diretta streaming, punteranno i riflettori sulla “Rivoluzione ecologica: il tempo è adesso, il futuro è adesso”, tema scelto per questa edizione 2021 dal Comitato per l’Educazione alla Sostenibilità Agenda 2030 della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. Una manifestazione che mira a diffondere conoscenze e comportamenti virtuosi, a supporto della strategia 2030 che impone tutti a una “capacità d’azione” e ad una rivoluzione anche culturale, senza la quale la transizione ecologica rischia di fallire.

La Costiera amalfitana si sta preparando a questa grande sfida, e come?

“Questo incontro in diretta streaming – spiega Maria Rosaria Sannino, presidente del Club per l’Unesco di Amalfi – vuole essere un’anteprima di un incontro pubblico che si svolgerà nei prossimi mesi ed al quale saranno invitate tutte le amministrazioni comunali della Costiera amalfitana. Le associazioni del territorio sono soggetti portatori di interessi pubblici, e come tali devono essere messi nella condizione di poter conoscere tutti i progetti che riguardano il futuro dell’area. Essere promotori di un cambiamento e allo stesso tempo guardiani”.