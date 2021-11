Settimana Unesco: la Costiera amalfitana della Transizione Ecologica il dibattito domenica su Positanonews In Costiera amalfitana, in occasione della Settimana per l’Educazione alla Sostenibilità promossa dall’Unesco, cinque associazioni organizzano un incontro-anteprima sul tema della “Transizione ecologica”. La domanda che si porrà è: a che punto è questo Patrimonio Unesco?

Le associazioni Club per l’Unesco di Amalfi, Italia Nostra Salerno, Comitato Tuteliamo la Costiera amalfitana, Posidonia e il Centro di Cultura e Storia amalfitana, danno così appuntamento per domenica 28 novembre, a partire dalle ore 18,30, sulla piattaforma StreamYard e sul sito giornalistico www.positanonews.it (e i relativi canali social), in diretta streaming. Punteranno i riflettori sulla “Rivoluzione ecologica: il tempo è adesso, il futuro è adesso”, tema scelto per questa edizione 2021 dal Comitato per l’Educazione alla Sostenibilità Agenda 2030 della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. Una manifestazione che mira a diffondere conoscenze e comportamenti virtuosi, a supporto della strategia 2030 che impone tutti a una “capacità d’azione” e ad una rivoluzione anche culturale, senza la quale la transizione ecologica rischia di fallire. La diretta sarà visibile sulla Pagina Facebook e sul Canale You Tube di Positanonews TV . Si potrà anche scaricare il file mp4 e utilizzarlo liberamente su ogni piattaforma