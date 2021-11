Scuole Sorrento, l’appello dai genitori: “Si faccia qualcosa per la mensa”

Finché non verrà attivata i bambini delle 2 scuole pubbliche stanno perdendo ore fondamentali di scuola. E’ l’appello disperato dei genitori degli alunni delle scuole di Sorrento, che scrivono a Positanonews in cerca di aiuto e chiarimenti in merito. Nelle private ovviamente tutto funziona regolarmente – hanno aggiunto i genitori esausti del fatto che il servizio ancora non si attivo sin da inizio anno, considerato che ci si affaccia verso le festività natalizie.

Noi di Positanonews raccogliamo questa protesta, il sindaco Massimo Coppola ha riferito delle problematiche legate all’appalto della precedente gestione che si stavano per definire