Scuole chiuse a Salerno e provincia, da Cava de’ Tirreni all’Agro Nocerino e il Cilento . In Costiera amalfitana chiusa anche Vietri sul mare, mentre rimangono aperte a Ravello, Amalfi e Positano, nell’entroterra fra Pagani e Nocera molte scuole saranno chiuse . Il capoluogo ha deciso poco fa A causa del perdurare dell’allerta meteo con criticità idrogeologica di livello

Arancione, diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, aggiornata a partire dalle 18:00 di oggi fino alle 18:00 di domani lunedì 29 novembre, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha disposto per la giornata di domani, la sospensione delle attività didattiche in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sul territorio e di tutti i servizi educativi all’infanzia, oltre alla chiusura di parchi, ville, giardini comunali, impianti sportivi e del cimitero comunale.

E’ quanto si legge sulla pagina ufficiale del Comune di Salerno sui social.