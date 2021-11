Scuole a Piano di Sorrento, sentiamo l’assessore Arnese: “Covid sotto controllo, nessun nuovo contagio”

Scuola sicura a Piano di Sorrento. E’ ciò che lascia trapelare l’assessore per la Pubblica Istruzione al Comune di Piano, Antonella Arnese. Positanonews ha potuto intervistare l’assessore circa l’andamento dei contagi che nelle scorse settimane preoccupava i genitori dei piccoli alunni dell’istituto comprensivo. Aggiornamenti anche in merito ai trasporti e al servizio mensa.

Per quanto riguarda il covid è tutto sotto controllo e monitorato quotidianamente – dice la Arnese. I casi erano 3, ma in realtà 1 perché era un unico nucleo famigliare. Non c’è stato nessun ulteriore contagio all’interno della scuola. E’ stato gestito tutto secondo i protocolli.

Per quanto riguarda i trasporti è tutto normale, senza nessuna problematica particolare – prosegue. Altrettanto per la mensa. Abbiamo iniziato dal 25 ottobre. All’inizio non avevamo il personale della mensa a regime, ora invece si, quindi ci siamo avviati bene.

Premesso che ci siamo insediati da pochissimo, già abbiamo preso in mano la situazione e stiamo studiando le problematiche per intervenire – ha chiosato.