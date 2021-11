Scala piange la prematura scomparsa del 43enne Cristian Bottone

Scala, costiera amalfitana. A soli 43 anni si è concluso il cammino terreno di Cristian Bottone, ucciso da un improvviso malore che non gli ha dato scampo. Il Comune di Scala partecipa al lutto dei familiari ed esprime il proprio cordoglio con un messaggio: «Con profondo dolore abbiamo appreso della morte di Christian Bottone che da un po’ di tempo si era trasferito con i parenti a Salerno, ma con il quale eravamo sempre rimasti in contatto. Il cuore buono di Christian ha smesso di battere alle ore 12.00 di oggi e con lui va via la semplicità e la sincerità di un ragazzo buono che Scala ha tanto amato. Che la terra ti sia lieve, carissimo Christian».

La redazione di Positanonews partecipa al dolore dei familiari ai quali porge le più sentite condoglianze.