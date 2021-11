Scala, oggi la sanificazione del territorio. Ecco cosa fare

Il Comune di Scala rende noto alla cittadinanza che «a partire dalle ore 16.00 di oggi, Mercoledì 24 Novembre 2021, l’Associazione P.A. Millenium Amalfi Onlus effettuerà la sanificazione sull’intero territorio del Comune di Scala, con l’utilizzo di due automezzi.

Pertanto, si invitano i cittadini ad osservare le seguenti precauzioni:

– Tenere porte e finestre chiuse al passaggio degli operatori;

– Non lasciare panni stesi o alimenti all’ esterno delle abitazioni durante il trattamento di irrorazione;

– Tenere in casa gli animali domestici.

Come sempre si auspica nella collaborazione di tutti!».