Scala, l’assessore comunale Salvatore Bottone positivo al Covid: “Ho solo lievi sintomi influenzali”

Scala. L’Assessore Comunale Salvatore Bottone e la moglie Anna Vecchione, a seguito di tampone antigenico effettuato ieri pomeriggio, sono risultati positivi al Covid-19. L’Assessore Bottone ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute: «Carissimi amici, a malincuore vi comunico che il covid-19 ha colpito anche me e la mia famiglia, voglio rassicurarvi sul fatto che a parte lievi sintomi influenzali, al momento, non si è manifestato nulla che possa essere compromettente per la nostra salute. In quest’ultimo anno e mezzo, abbiamo cercato di fare attenzione, usando la mascherina, lavandoci le mani, disinfettandole, privandoci anche di cose normali, quelle che potrebbero essere di ordinaria amministrazione anche per le mie figlie, che grazie a Dio fino adesso sono negative e stanno bene. Il virus è subdolo e ingestibile. Il mio pensiero in questo momento è rivolto proprio ai bambini e ai ragazzi di Scala che ho tenuto e tengo sempre a cuore. Specialmente a voi dico che ce la faremo anche questa volta, seppur con maggiore spirito di sacrificio. Vi porto sempre con me e auspico tantissima forza ai vostri genitori pronti a combattere insieme a voi. Come sempre, uniti, anche con il pensiero ce la faremo. Auguro a tutti Noi una pronta guarigione! Il vostro Salvatore Bottone».