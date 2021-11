Scala: iniziano i lavori di posa della fibra ottica. Iniziano oggi, sul territorio del Comune di Scala, i lavori di posa della fibra ottica a cura della società Open Fiber s.p.a.

Il progetto FTTH è finanziato con fondi FESR dalla Regione Campania per l’innovazione tecnologica della telefonia fissa che darà il beneficio di una connessione in fibra ottica “Fiber to the home” con velocità di 1 Gigabit al secondo.

La banda ultralarga non sarà più una prerogativa solo delle grandi città, infatti grazie al piano di Open Fiber e Infratel anche i piccoli comuni come Scala, potranno usufruire delle prestazioni di una connessione ultra veloce e abilitare servizi fondamentali per lo sviluppo sociale, economico e turistico dei territori.