Scala, guasto alla condotta idrica: operai al lavoro sotto la pioggia

Si comunica che per consentire la riparazione di un tubo di portata idrica, a breve sarà sospesa l’ erogazione dell’ acqua in località Sentite per il tempo utile all’ intervento.

A darne notizia è il profilo Facebook del comune di Scala, che avvisa i propri cittadini del disservizio che interesserà per qualche ora la località Sentite. Intanto gli operai sono al lavoro nonostante il maltempo, che rende ancor più difficoltosa la procedura di riparazione del danno alla condotta idrica..