Scala: già iniziati i lavori per il ripristino di percorribilità del tratto di via Campidonico dopo lo smottamento. L’Amministrazione Comunale di Scala, in Costiera Amalfitana, ha informato i cittadini che, in seguito allo smottamento dello scorso fine settimana, in data di oggi, martedì 30 novembre 2021, sono già cominciati i lavori per il ripristino della percorribilità.

“Sono già iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino della percorribilità del tratto di Via Campidonico interessato dallo smottamento dello scorso sabato – scrivono sulla pagina Facebook istituzionale dell’Ente -. Si ringrazia la Regione Campania per aver accolto la nostra istanza d’ urgenza e per aver finanziato l’ intervento”.