Scala, convocato il consiglio comunale per lunedì 29 novembre. Ecco i punti all’ordine del giorno

Scala. Il sindaco Luigi Mansi rende noto che è stato convocato in sessione straordinaria il Consiglio Comunale presso l’Aula Consiliare in prima convocazione per Lunedì 29 Novembre alle ore 9.00 ed in seconda convocazione per martedì 30 novembre alle ore 9.00 con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali seduta precedente.

2. Interrogazione nota prot. n. 3750 del 30.7.2021 del gruppo di minoranza “Progetto Scala”.

3. Variazione programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021. Variazione al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell’art. 175, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.