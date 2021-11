Scala: anziana cade in casa e batte la testa, traferita al Ruggi di Salerno. Nel corso del primo pomeriggio di oggi, venerdì 19 novembre 2021, in Costiera Amalfitana si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza per soccorrere un’anziana di Scala. La donna, infatti, è caduta in casa ed ha battuto la testa, perdendo conoscenza.

L’attesa per l’arrivo dei soccorsi si è prolungata a causa dell’indisponibilità delle ambulanze di Amalfi, Positano e Maiori. Per questo si è dovuta aspettare che giungesse da Vietri sul Mare.

Una volta tornata cosciente, la donna è stata trasferita in gravi condizioni dal porto turistico di Maiori al reparto di Neurochirurgia dell’ospedale “Ruggi” di Salerno.