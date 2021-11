Scafatese – Vico Equense, domani alle 14:30 scontro tra le big

Dopo la vittoria con il Costa d’Amalfi, sopraggiunta con tante polemiche, il Vico Equense si appresta a sfidare una big, proveniente dalla sconfitta con il San Marzano. Domani, alle ore 14:30, presso lo stadio 28 settembre – Vitiello, gli uomini di mister Ferrara dovranno vedersela con la Scafatese, senza il supporto dei tifosi per inagibilità del settore. La partita, valevole per l’ottava giornata di campionato di Eccellenza Campania girone C, sarà importante per determinare le zone alte della classifica. Nel frattempo il Vico ha messo a segno un altro colpo di mercato: “L’ A.S.D. Vico Equense 1958 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Roberto Tiberio. Tiberio, classe 2001, ex San Tommaso e Afragolese, è una mezzala, all’occorrenza anche regista”.