Sant’ Agnello, zona Marinella, furgone in fiamme per un corto circuito dovuto a un fusibile difettoso, è successo la scorsa notte, il fuoco a parte qualche danno all’ interno del abitacolo non ha creato nessun pericolo fortunatamente, le fiamme sono state prontamente neutralizzate dai vigili del fuoco di Piano di Sorrento.