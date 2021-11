Sant’Agnello, voragine in piazza Municipio. Il sindaco: “In arrivo i vigili del fuoco da Napoli, entro mezzogiorno lo speleologo”. Le intense piogge di questa notte hanno provocato l’apertura di una profonda voragine nel centro di Sant’Agnello, in piazza Municipio. Sul posto, dopo l’allarme lanciato dai residenti, sono immediatamente giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Piano di Sorrento, gli uomini della Protezione civile ed il sindaco Piergiorgio Sagristani.

Noi di Positanonews abbiamo sentito le parole del primo cittadino riguardo quanto accaduto. “Abbiamo allertato geologi e speleologi, che oggi pomeriggio faranno un riscontro. Inoltre, adesso verrà una squadra di vigili del fuoco da Napoli, per verificare se all’interno c’è qualche macchina, se ci sono problemi di altro tipo. Questo è un alveo: si può ipotizzare, visto che la frana è grossa, che magari si è rotto qualche tubo, e con quest’acqua ha ceduto tutto il pavimento”.

“C’è stata la chiusura di alcune zone ed i vigili del fuoco ci sapranno dire perfettamente com’è la situazione. La squadra da Napoli scenderà dentro ed entro mezzogiorno verrà lo speleologo chiamato dal Comune per verificare tutti i canali per verificare se ci sono altri tipi di problemi. Per com’à la morfologia della Penisola Sorrentina, purtroppo con i cambiamenti climatici ci dovremo abituare a problematiche di questo tipo. Speriamo che non ci siano problemi alle persone, tutto il resto si risolve”.