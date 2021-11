Sant’Agnello verso le elezioni, Accardi: “Non mi ricandido più”. Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, si avvicina alle nuove elezioni comunali, e l’assessore Accardi, vista come una dei possibili candidati sindaci, ha affermato di non avere intenzione di ricandidarsi.

“Non mi ricandido, più troppi problemi – ha detto -. Abbiamo sentito fra le persone che potrebbero dagli Arti a sindaco Clara Accardi assessore donna che ritenuta in gamba nel suo settore, soprattutto quello dell’ambiente. Ma l’abbiamo vista assolutamente decisa a non ricandidarsi. Io da questa mia esperienza mi serviva ho avuto solamente problemi. Mi sono dedicata nel modo più impegnativo possibile e senza aver avuto alcun tipo di ruolo, mi sono trovato con un procedimento penale complesso come quello della housing sociale solo perché mi trovavo in Giunta.

E inoltre ho avuto un procedimento perché non avevo rinunciato alla metà del stipendio di assessore parliamo di €300 perché non ero al corrente Nessuno mi aveva riferito che si doveva fare. Ho dato tanto al mio paese rimango fino a questo mandato ma non ho intenzione di continuare. Clara Accardi si era detto che era più volte intenzionata a dimettersi ma il sindaco Sagristani la ha sempre bloccata. Un vero peccato, le donne in politica di carattere ci vorrebbero”.