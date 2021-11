Sant’Agnello. Pomeriggio al teatro di San Giuseppe

Oggi domenica 14 novembre 2021 , nel pomeriggio alle ore 17 presso il teatro San Giuseppe di Sant’Agnello, due spettacoli ,’o suonno e Peppin e Agenti speciali Foresta viva. Due atti unici il cui ricavato va per la riapertura del Teatro postcovid.

o suonno e Peppin di Francesca di Nardo con adattamento di Franco De Angelis, a cura del laboratorio Piccoli attori.

Agenti speciali Foresta viva della compagnia Teatro nel Baule.

Il Teatro nel Baule ha alla base tre punti fondamentali:

-Ricerca-Il teatro nel baule nasce dall’esigenza di un gruppo di attori di dar vita ad una compagnia teatrale che operi sul territorio con il proprio linguaggio e con la propria poetica. Incentrando il proprio training e la propria pedagogia su diverse tecniche teatrali che vanno dalla Commedia dell’Arte al Mimo Corporeo, dall’Acrobatica alla Clownerie.Uno degli obiettivi è rendere il teatro luogo di scambio, aperto al confronto e allo studio di diverse forme espressive; uno spazio che rispetti il senso primo del teatro inteso come “luogo del vivo estrinsecarsi di istanze antropologiche comunque connesse all’urgenza di re-ligare, socio-culturalmente e sacralmente, uomo con uomo”( R.Tessari).

-Educazione-Il teatro è Cultura, momento di crescita e di riflessione; pone domande e abitua al pensiero critico. Nell’ambito educativo, il Teatro nel Baule si avvale dello studio delle tecniche dei maestri e pedagoghi teatrali del ‘900 e dei più recenti sviluppi della pedagogia teatrale. Organizza corsi di avvicinamento al mimo per bambini, laboratori e workshop per adulti, progetti all’interno di istituti scolastici.

-Spettacolo-Produce e promuove spettacoli per adulti e bambini. Il pubblico è l’anello di congiunzione tra gli attori e lo spettacolo; riscoprire il valore della presenza del pubblico, senza il quale non è possibile lo scambio comunicativo, significa rendere gli spettacoli un momento di condivisione di un’esperienza che diventa necessaria.

A partire dallo studio dei maestri teatrali del ‘900, il Teatro nel Baule si pone l’obiettivo di continuare a sviluppare un proprio linguaggio, mantenendo sempre viva la possibilità d’esplorazione, grazie anche ad un’incessante formazione dei membri del gruppo. Il teatro, quando nasce dall’esigenza di comunicare e dalla competenza tecnica e poetica, diventa un momento di crescita sia per l’adulto che per il bambino, perché stimola il pensiero critico, pone delle domande, abitua alla riflessione. Il teatro è cultura.

I COMPONENTI

Sebastiano Coticelli: Diplomato alla scuola di Mimo Corporeo I.C.R.A. Project, continua la sua formazione seguendo corsi di commedia dell’arte, canto, abilità aeree e acrobatica, studio della maschera e del clown lavorando con maestri come Michele Monetta, Lina Salvatore, G. Bogdanov, Enrico Bonavera, Yury Krasovsky, I Wayan Bawa, Gonzalo Alarcon, Tomas Rascher e Michael Vogel (Familie Floz). Intreccia, inoltre, la sua formazione a studi sulla pedagogia teatrale e lavora come insegnante in diverse scuole di teatro e danza.

Simona Di Maio: Diplomata alla scuola di mimo I.C.R.A. Project ha approfondito lo studio sul mimo corporeo, la pantomima e la Commedia dell’arte con diversi maestri nazionali ed internazionali. Nel 2009 studia con Claudia Contin e Ferruccio Merisi (Scuola Sperimentale dell’Attore di Pordenone) e con Enrico Bonavera; nel 2010 con il maestro Michele Monetta dell’ICRA Project; nel 2011 segue il workshop intensivo condotto da Adriano Iurissevich sulla maschera nel Mondo Ellenistico e nell’agosto settembre 2012 ha partecipato allo Stage Internazionale di Commedia dell’Arte presso l’A.I.D.A.S di Versailles diretta da Carlo Boso. Si avvicina allo studio del clown e della pantomima con i Familie Floz, Hernan Genè ed il maestro Valdimir Olshansky.