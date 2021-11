Sant’Agnello piange la scomparsa dell’84enne Renato Frangioli (“Attilio”)

Sant’Agnello. All’età di 84 anni ha concluso il suo cammino terreno Renato Frangioli, conosciuto da tutti come “Attilio”. A darne il triste annuncio la moglie Maria, i figli Fabio e Loredana, il genero, la nuora, gli adorati nipoti, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti che ora l’affidano all’infinita Misericordia di Dio affinché l’accolga tra le sue braccia.

Il rito funebre sarà celebrato martedì 23 novembre alle ore 9.00 nel Santuario di San Giuseppe in Sant’Agnello.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari in questo momento di profondo dolore.