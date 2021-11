Sant’Agnello piange la scomparsa dell’80enne Sergio Mauro, Direttore di Macchina

Sant’Agnello. All’età di 80 anni si è concluso il cammino terreno di Sergio Mauro, Direttore di Macchina. A darne il triste annuncio la moglie Anna, la figlia Daniela con Tonino, gli adorati nipotini Fabio, Diego ed Elodie, le nipoti Nietta, Clara e Paola, i cognati, le cognate, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti che ora l’affidano all’infinita Misericordia di Dio affinché l’accolga tra le sue braccia.

Il rito funebre sarà celebrato lunedì 22 novembre alle ore 9.45 nella Parrocchia dei Santi Prisco ed Agnello in Sant’Agnello. Dopo la Celebrazione Eucaristica, per volontà del defunto, la salma sarà cremata.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari per il lutto che li ha colpiti.