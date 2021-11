Sant’Agnello: l’automobile nella voragine in piazza Municipio incastrata non si riesce a recuperare, presa solo la targa Le intense piogge di questa notte hanno provocato l’apertura di una profonda voragine nel centro di Sant’Agnello, in piazza Municipio. Sul posto, dopo l’allarme lanciato dai residenti, sono immediatamente giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Piano di Sorrento, gli uomini della Protezione civile ed il sindaco Piergiorgio Sagristani.

Geologi e speleologi sono immediatamente stati allertati dal Comune, così come è stata chiamata una squadra di vigili del fuoco da Napoli, che si è calata nella voragine. Ed è proprio lì che è stata ritrovata un’automobile, parcheggiata lì, nel posto per disabili, crollata insieme all’asfalto.

Purtroppo l’auto si è incastrata girandosi di lato , impossibile al momento recuperarla, salvo la targa.

La profondità è di circa 15 metri, si notano problematiche alle condotte fognarie , sopratutto a livello dei marciapiedi, molti lamentano cattiva manutenzione , ma i tecnici e gli esperti stanno al lavoro per valutare la situazione .

Presente anche l’Autorità di Bacino di Napoli ente della Regione Campania che si occupa del dissesto idrogeologico