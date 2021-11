Sant’Agnello: il 25 gennaio il primo appuntamento dei Recruiting Day 2022. Il primo appuntamento dei Recruiting Day 2022 è previsto per il 25 gennaio dalle ore 14.30 presso il Seven Hostel, in via Iommella Grande 99, a Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina.

La formula ormai collaudata prevede di realizzare l’incrocio domanda-offerta nel settore turistico e della ristorazione. Oltre ad essere la giornata del reclutamento per la stagione estiva 2022, sarà un grande evento di formazione. La Ri-formazione e la Ri-collocazione rappresentano le frontiere del futuro, alla luce di un mondo del lavoro in rapidissima trasformazione e che riesca ad operare la transizione dall’assistenzialismo alle politiche attive.

Se le aziende hanno spesso difficoltà a reperire personale -quel giorno arriveranno n massa- stagionali del turismo-studenti-interessati anche a stage estivi-disoccupati -disponibili per la stagione turistica 2022-abbiamo centralizzato il servizio curriculum tramite una consulente esperta- per estrapolare in modo più dettagliato le competenze, di ogni singolo candidato- realizzando un restyling del curriculum di ciascuno- per meglio indirizzarlo in modo specifico a settori e aziende di interesse

La partecipazione delle aziende e’ come sempre gratuita.