Sant’Agnello I candidati a sorpresa di Sagristani, Pucci de Maio o Corrado Fattorusso

Sant’Agnello ( Napoli ) I candidati a sorpresa di Sagristani, Pucci de Maio o Corrado Fattorusso. Nelle cittadina della Penisola Sorrentina si comincia a parlare delle prossime elezioni. Sono fresche quelle di Piano di Sorrento e Vico Equense, a Meta la prossima, ma a Sant’Agnello molti si chiedono se l’indiscusso dominio politico di Piergiorgio Sagristani possa continuare anche dopo la doppia candidatura. Dopo quello che è stato considerato un errore per lui, visto che si è distaccato dai diktat per primo cittadino, cioè Orlando, abbiamo pensato che puntasse al fedelissimo Attilio Massa, ma c’è sempre il rischio che si riorganizzi la sua ex Giunta ( Castellano, Esposito etc ) e quindi potrebbe pensare ad altri candidati a sorpresa, Pucci de Maio, figlio di un ex sindaco , o addirittura Corrado Fattorusso? Dall’altra parte ci sono varie anime che potrebbero riorganizzarsi ed avere una elezione vera dopo quasi mezzo secolo? Chissà, intanto in bocca al lupo ai santanellesi