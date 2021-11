Sant’Agnello, Housing Sociale salvo per Natale: udienza rinviata al 13 gennaio. L’altro ieri si è tenuta l’udienza al Tribunale di Napoli per il riesame del dissequestro ottenuto dai titolari dell’Housing Sociale, messo in discussione dalla Cassazione. Si tratta di una situazione molto intricata e controversa, in quanto la Cassazione è intervenuta il 15 settembre. Nel frattempo ci sono stati anche dei ricorsi contro il dissequestro ottenuto da parte dei pubblici ministeri, che hanno fatto rinviare tutto a settembre. Ma in quel frangente la Corte di Cassazione non aveva ancora depositato le motivazioni per cui aveva chiesto il rinvio del dissequestro al Tribunale.

In ogni caso, l’udienza si è tenuta il 12 novembre, pensando che le motivazioni fossero state depositate, ma ancora oggi non lo sono state e così tutta la causa è stata rinviata al 13 gennaio. In questa data si saprà se l’Housing Sociale resterà dissequestrato o se verrà messo di nuovo in sequestro. Nell’ultimo caso, gli occupanti rischiano di essere sfrattati di nuovo.

Fortunatamente per loro, a Natale non potrà essere emesso alcun tipo di provvedimento ed almeno le festività saranno tranquille. Successivamente si saprà quale sarà il loro futuro e se ci sarà il rinvio a giudizio di sindaco, assessori e tecnici.