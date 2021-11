Sant’Agnello, Giuseppe Gargiulo ringrazia medici ed infermieri dell’ospedale di Sorrento per la professionalità ed umanità

Sant’Agnello. Giuseppe Gargiulo, invalido civile, si è rivolto al nostro giornale per poter esprimere la propria gratitudine a medici ed infermieri dell’Ospedale di Sorrento.

Il Sig. Gargiulo, invalido civile e con difficoltà deambulatorie, è stato operato dalla dottoressa Cristina Esposito per risolvere un problema venoso che da tempo gli rendeva ancora più complicata la vita di tutti i giorni. L’intervento chirurgico è andato benissimo ed il sig. Gargiulo sta bene e, dopo un breve periodo di convalescenza, farà ritorno a casa. Il suo pensiero va alla dottoressa Esposito: «Mi ha salvato per la seconda volta la gamba e desidero ringraziare lei e tutto il personale sanitario dell’ospedale di Sorrento per la bravura e per la grande umanità dimostrata nei miei confronti».

Ed il Sig. Gargiulo specifica: «La dottoressa Esposito già alcuni anni fa salvò una delle mie gambe dalla cancrena. Avevo corso il rischio dell’amputazione ma la dottoressa si prese cura di me e mi sottopose ad intervento chirurgico riuscendo ad evitarmi una vita sulla sedia a rotelle».

Pubblichiamo volentieri il messaggio del sig. Gargiulo perché costituisce una bellissima vicenda di buona sanità e testimonia l’importanza del presidio ospedaliero di Sorrento. Ed al contempo auguriamo al sig. Gargiulo una pronta guarigione.