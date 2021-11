Sant’Agnello da ieri senza telefono e internet, e nessuno interviene

Sant’Agnello ( Napoli ) . Diverse zone della cittadina della Penisola Sorrentina senza telefono e internet, ma nessuno interviene. E’ da ieri che arrivano segnalazioni nella redazione di Positanonews per questa problematica, addirittura non sono possibili neanche i pagamenti con il bancomat per la mancanza di linea, oltre alle enormi difficoltà alle famiglie e a chi lavora con la linea internet . Alcuni casi furono segnalati a Piano di Sorrento, ma a Sant’Agnello pare che il problema sia più diffuso senza che nessuno si interessi a risolverlo .