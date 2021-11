Sant’ Agnello dopo la voragine che si è verificata sempre a causa del forte mal tempo qualche settimana fa, oggi tocca alle strade totalmente allagate, un vero e proprio fiume che percorre il Corso Italia, sicuramente per colpa dei tombini otturati che andrebbero al più presto puliti per evitare allagamenti come questo e altri disastri soprattuto andando sempre di più in contro all’ inverno.