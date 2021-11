Sant’ Agnello, avviso mancanza corrente ma il giorno scritto è sbagliato

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Qualche giorno fa abbiamo ricevuto questo Avviso dall’Enel…riferito agli abitanti di alcune strade della zona alta di Sant’Agnello. Giovedì 25 novembre ci sarebbe stata interruzione del servizio…ok noi ci siamo organizzati… È mancata solo 10 minuti ,ci siamo meravigliati. Stamattina pensando fosse tutto ok…non abbiamo corrente…siamo andati sul posto,cabina Enel di via Mons B.Gargiulo…gli operai ,cui abbiamo mostrato l’Avviso ci hanno risposto che Enel ha sbagliato data…era oggi è non ieri… Ma siamo in un paese civile?