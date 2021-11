San Vito Positano, domani la gara con il Massa Lubrense. Il mister: “Il giocatore più forte? Il gruppo”

Il San Vito Positano milita nella categoria Promozione, girone D. Al prossimo turno di campionato si troverà ad affrontare la prima in classifica, il Massa Lubrense. La gara si terrà domani. sabato 27 novembre con il calcio d’inizio alle ore 14.30 allo stadio Vittorio De Sica di Montepertuso, a Positano. Il direttore di gara sarà l’arbitro Pisano. Positanonews ha potuto intervistare il presidente del San Vito Positano, Maurizio De Lucia: Sei orgoglioso? “Moltissimo, – dice Maurizio – una bella esperienza. Purtroppo per noi ci stiamo allenando ad Arola e giochiamo a Massa. Domani affronteremo questo derby costiero consapevoli della nostra forza, consapevoli della squadra che affronteremo che ha fatto nove vittorie e un pareggio. Sicuramente ce la giocheremo a testa alta”. Abbiamo potuto sentire le parole anche del Mister Luigi Gargiulo: “L’esperienza sta andando bene, i risultati per adesso ci danno ragione. Il cammino ancora non è arrivato a metà perché il campionato è ancora molto lungo e i risultati odierni ci dicono che stiamo facendo qualcosa di buono. Siamo contenti e soddisfatti di quello che abbiamo fatto fino ad ora. I ragazzi li ho trovati con tanta voglia di giocare. Il recupero fisico è stato sicuramente un problema perché siamo partiti un po’ in ritardo rispetto agli altri. Il Massa è partito un mese prima di noi, queste cose fanno la differenza. Ho trovato i ragazzi molto motivati perché chi gioca in queste categorie fortunatamente lo fa per passione. Il giocatore più forte da nominare è sicuramente il gruppo, perché per scelta insieme alla società che mi ha fatto costruire la squadra abbiamo deciso di non prendere primedonne, giovani di qualità, vogliosi e desiderosi e ‘mentalizzati’ al lavoro”.