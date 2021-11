Salviamo Piazza Plebiscito, anche gli operatori di Sorrento e Capri in prima linea

Ieri mattina una delegazione di Atex (il Presidente Sergio Fedele e gli imprenditori Cesare Falchero e Nino de Nicola) ha incontrato il Direttore di Palazzo Reale Mario Epifani.

Qualche giorno fa dalle pagine de “Il Mattino” il direttore Epifani lanciò l’accorato appello “Salviamo il Plebiscito”, appello immediatamente raccolto dalla nostra associazione che ha chiesto un immediato incontro.

Abbiamo ribadito al Direttore Epifani che ci impegneremo con ogni energia in tutte le iniziative relative al rilancio della Piazza e del Palazzo Reale che realmente rappresentano un riferimento assoluto per la città e possono trasformarsi in un eccezionale attrattore turistico di elevatissima qualità.

Per prima cosa solleciteremo le Istituzioni locali e le altre associazioni della filiera turistica a raccogliere immediatamente l’appello del Direttore Epifani e avviare un confronto immediato e sistematico che passi dalla denuncia dell’attuale stato di questi luoghi a una serie di iniziative da mettere in campo e monitorare affinché vengano completate.

Negli anni passati ciclicamente si sono susseguiti appelli per affrontare i gravi problemi di questa Piazza ma sono rimasti tali. Ora occorre che si passi finalmente a una fase concreta di attuazione anche grazie alla congiuntura favorevole di una nuova amministrazione comunale e di un nuovo Prefetto che hanno immediatamente manifestato la volontà di impegnarsi in tale direzione.

Come associazione della filiera turistica solleciteremo tutti gli altri attori del settore turistico napoletano a essere compatti e propositivi per la realizzazione di questo progetto. Inoltre abbiamo concordato con il Direttore Epifani di avviare una stretta collaborazione con il Museo di Palazzo Reale finalizzata a far conoscere nei modi e nei tempi giusti ai turisti ospiti delle strutture ricettive la bellezza del Museo e le relative iniziative che ivi si organizzano.

Siamo convinti che oltre l’interesse dei turisti ospiti delle strutture napoletane, coinvolgeremo anche gli ospiti delle strutture turistiche della Penisola Sorrentina e di Capri che nelle loro vacanze molto spesso programmano una escursione a Napoli e chiedono suggerimenti su cosa vedere.

Esprimiamo grande apprezzamento al Direttore Epifani e siamo convinti si possa finalmente grazie a lui passare dagli intendimenti ai fatti, ovviamente con la collaborazione fattiva dei rappresentanti istituzionali locali.

(Sergio Fedele – Presidente Atex Campania; Bernardo Amodio – Presidente Atex Napoli; Graziano D’Esposito – Presidente Atex Capri; Pietro Cannavacciuolo – Presidente Atex Meta; Fabrizio Di Gennaro – Presidente Atex Vico)