Salsiccia ritirata dal mercato per presenza di corpi estranei: marca e lotti

Non si fermano i ritiri da parte del Ministero della Salute per quanto riguarda alcuni lotti di prodotti alimentari ritenuti pericolosi.

L’ultimo ritiro alimentare riguarda una tipologia di carne per la presenza di corpi estranei. Si tratta dunque di una situazione di pericolosità per tutti i consumatori che hanno acquistato il prodotto in questione.

I ritiri alimentari da parte del Ministero sono quasi a cadenza giornaliera e non hanno altro scopo se non quello di tutelare il consumatore.

Carne ritirata dal mercato per presenza di corpi estranei

Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di salsiccia di carne di suino a marchio Salumificio CCS per la “possibile presenza di corpo estraneo”. Il prodotto in questione è venduto al kg in pezzi da 110-120 grammi ciascuno, e fa parte del lotto di produzione 171121.

La salsiccia di suino richiamata è stata prodotta dall’azienda Salumificio Centro Carni dei Sibillini Srl, nello stabilimento di via Crocedivia 38, a Montegiorgio, in provincia di Fermo (marchio di identificazione IT 2048L CE).

In via cautelativa, l’azienda produttrice raccomanda di non consumare la salsiccia con il numero di lotto segnalato e restituirla al punto vendita dove è stata acquistata, se possibile.

Il consiglio è il consueto. Nel caso in cui aveste acquistato i lotti interessati dal ritiro, non mangiateli. Sarebbe consono anche riportarli nel supermercato o market nel quale avete effettuato l’acquisto, in questo modo potreste ottenere il rimborso.

Se, invece, avete già mangiato la salsiccia con i lotti incriminati, il consiglio è quello di non farsi prendere dal panico ma di contattare il proprio medico di base che saprà sicuramente aiutarvi.

Solo qualche giorno fa il ministero della Salute aveva ritirato dal mercato un altro prodotto molto consumato in Italia: le uova. In quel caso il ritiro ha toccato da vicino la nostra regione.