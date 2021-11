Salgono i contagi: lunghe file per i tamponi, a Castellammare di Stabia superati i 100 positivi. Ne parla Dario Sautto in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Lunghe code ai drive-in per i tamponi di verifica, quota cento contagi sforata nelle tre principali città costiere e ancora scuole chiuse sui Lattari. La nuova impennata di contagi da Covid-19 sta investendo tutta l’area da Castellammare di Stabia a Torre del Greco, passando per Torre Annunziata e i monti Lattari. Ieri mattina, nonostante la giornata festiva, il drive-in allestito dall’Asl Napoli 3 Sud nelle Terme Antiche di Castellammare aveva per il terzo giorno consecutivo una lunghissima coda, con decine di auto incolonnate. La situazione più critica, dal punto di vista delle percentuali, riguarda il comune di Lettere, cittadina dei Lattari che conta appena 7mila abitanti. Lì da una settimana le scuole sono chiuse, perché un vero e proprio focolaio Covid è scoppiato in uno degli istituti.



I PICCOLI Al momento ci sono 17 positivi, di cui 12 sono bambini che, dunque, non potevano essere sottoposti al vaccino. «Per fortuna spiega il sindaco Sebastiano Giordano dopo avere sentito personalmente tutti i contagiati, confermo che stanno tutti bene, nessuno è ricoverato e questo deve darci fiducia e speranza. Per tutelare gli alunni, abbiamo disposto uno screening dell’intera popolazione scolastica, insieme all’ordinanza di chiusura dei plessi, perché non siamo riusciti a tracciare tutta la rete dei contatti dei vari positivi. L’Asl mi ha confermato che entro la fine della settimana sarà completato lo screening, al fine di garantire una ripresa delle lezioni in presenza in massima sicurezza».

Nel frattempo, le scuole resteranno chiuse almeno fino al 5 novembre e non è esclusa una proroga della didattica a distanza. A preoccupare era anche l’incidenza dei nuovi positivi su 100mila abitanti che a Lettere arriva a 178,17 contro la media di 50,28 della Campania. Le lunghe code in attesa al drive-in stabiese sono dovute proprio ai vari screening che l’Asl sta eseguendo in diversi Comuni della zona per tracciare i nuovi contagi. Proprio a Castellammare che ha raggiunto l’80% della popolazione vaccinata in questi giorni è stata superata quota 100 positivi. «Per fortuna fanno sapere dall’Asl sono rarissimi i casi di ricoveri e, negli ultimi giorni, nessun vaccinato della zona è stato costretto alle cure ospedaliere».



GLI APPELLI A Torre Annunziata invece, i numeri sono più alti così come le percentuali di vaccinati con ciclo completo sono più basse (intorno al 65%). I cittadini attualmente positivi sono circa 120 (l’indice tamponi-positivi è attorno al 7%) ed è stato registrato il decesso di una donna di 77 anni pochi giorni fa. Numeri in salita anche a Torre del Greco, dove è stata superata quota 150 contagi. La percentuale dei cittadini vaccinati anche nella città del corallo resta sotto il 70%. A Gragnano, contagi in aumento, ma sotto la soglia di preoccupazione: al momento sono 15 i cittadini positivi, così come ad Agerola sono stati registrati negli ultimi giorni i primi 5 contagi dell’autunno, dopo settimane di tranquillità. «I dati restano comunque cautamente incoraggianti dice il sindaco gragnanese Nello D’Auria ma non bisogna abbassare la guardia. Invito, pertanto, la cittadinanza alla responsabilità sanitaria e, per chi non lo avesse già fatto, all’adesione alla campagna vaccinale». Stesso invito arriva dal sindaco agerolese Tommaso Naclerio: «Dobbiamo far crescere la percentuale di vaccinati, l’appello è quello di recarsi al punto vaccinale, allestito al Centro Polifunzionale Monsignor Andrea Gallo a Campora».