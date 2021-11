Salerno, tenta di estorcere denaro e aggredisce vigili: denunciato parcheggiatore abusivo

Ha seminato il panico in Piazza Vittorio Veneto, a Salerno, un parcheggiatore abusivo impazzito. Il fatto è accaduto ieri, sabato 27 novembre, in tarda mattinata, quando un cittadino ha segnalato la vicenda al Reparto Motociclisti del Comando di Polizia Municipale. Gli agenti sono prontamente intervenuti per bloccare il malvivente – un parcheggiatore abusivo extracomunitario – che minacciava gli automobilisti in sosta alla stazione tentando di estorcergli del denaro. Una volta identificato il soggetto, gli agenti della Municipale hanno dovuto placare la sua ira che ha arrecato gravi danni alla struttura. I vigili hanno richiesto il supporto di un’altra pattuglia per poi condurre l’uomo al Comando Centrale di Polizia Municipale, con tanto di intervento del 118 a causa del suo stato di agitazione. Una volta calmate le acque dopo l’arrivo del 118, sono terminate le procedure di identificazione e l’uomo è stato poi rilasciato con l’accusa di resistenza e violenza con lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Accuse per le quali sarà sporta denuncia.