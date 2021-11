Salerno. Sequestrate 50 tonnellate di pellet in arrivo dall’Egitto. Il blitz, questa mattina. Oltre 50 tonnellate di pellet sono state sequestrate nel porto commerciale di Salerno nell’ambito di un’operazione congiunta della Guardia di Finanza e dall’Ufficio delle Dogane. Il carico di ecocombustile, proveniente dall’Egitto e pronto per la distribuzione, era destinato a un’azienda campana.

A seguito dell’analisi rischi congiunta sulla merce in arrivo nel Porto di Salerno, i militari della Guardia di Finanza e i funzionari dell’Ufficio Dogane di Salerno hanno selezionato una spedizione di pellet per una verifica merci. Nel corso dell’ispezione si è appurato che sulle confezioni di pellet, mediante la presentazione di documentazione falsa, era stato illecitamente apposto il marchio riconducibile a una nota società di certificazione della qualità, legittima titolare dei relativi diritti di proprietà intellettuale e totalmente estranea alla vicenda. All’esito dei riscontri, il responsabile della società coinvolta è stato segnalato all’autorità giudiziaria di Salerno per importazione e commercio di prodotti non a norma, ovvero per la vendita di articoli industriali contraffatti, nonché per falso ideologico.

