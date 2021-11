Salerno: le “Luci d’Artista” salve, affidato il piano sicurezza

L’edizione 2021-2022 di Luci d’Arista è salva, aggiudicata la gara d’appalto per l’affidamento del Piano per la sicurezza della kermesse dal 26 novembre al 15 gennaio. A vincerla è stata lo Studio Kls, società salernitana, spuntandola sulla Omnia Service. Con un appalto da 100mila euro si garantirà il rispetto delle norme anti-covid per tutta la durata della manifestazione, prevedendo anche l’assunzione – a tempo determinato – di circa 40 persone.

L’aggiudica. Dopo la prima gara annullata, per le documentazioni che non erano state presentate dall’unico operatore economico che aveva risposto e aveva presentato un’offerta con ribasso, ieri pomeriggio è arrivata la fumata bianca che, di fatto, salva l’edizione numero 15 di Luci d’Artista. Lo Studio Kls ha avuto la meglio sulla Omnia Service e ora, a stretto giro, dovrà mettere a punto il Piano per far partire la manifestazione il prossimo 26 novembre. Infatti, bisogna chiudere tutte le procedure in modo che anche la Prefettura possa dare il via libera e in tempo per la partenza programmata dal Comune per l’ultimo venerdì di questo mese.

Il giro d’affari. Per il Piano per la sicurezza durante Luci d’Artista sono stati messi a bilancio 120 mila euro, dei quali 100 mila destinati alla società che ha vinto la gara d’appalto nel pomeriggio di ieri. Altri 20 mila euro, invece, sono destinati ai servizi offerti dai Vigili del fuoco del comando provinciale di via Sant’Eustachio. Nel complesso, per l’edizione di quest’anno, come si legge dai calcoli riportati nelle determine, saranno spesi 63.400 euro per il noleggio di opere artistiche; 119.549 euro per l’acquisto ‘di figure luminose’; 149.281 euro per il montaggio, la manutenzione e lo smontaggio ‘delle figure luminose di proprietà comunale’; 109.295 euro per il potenziamento del trasporto pubblico su ferro. Bisogna poi aggiungere altri 120 mila euro per l’acquisto dell’albero di Natale che sarà posizionato a piazza Portanova (e inaugurato tra il 3 e il 4 dicembre) e varie altre voci che portano a un milione 700mila euro la spesa complessiva per tutto l’arco della manifestazione ideata da Vincenzo De Luca.