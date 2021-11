Salerno, la tragedia di Giusy Pintozzi: morta a soli 29 anni, lascia tre figli

Energia da vendere, affetto e tanta forza d’animo. E’ tutto ciò che mancherà al mondo dopo aver perso Giusy, che lascia un vuoto in quanti la conoscevano e la ricordano con messaggi d’affetto sui social: “Hai lottato fino all’ultimo come una leonessa. Ora che sei un Angelo vola più in alto che puoi, veglia sempre sui tuoi figli e dai la forza alla tua famiglia che ha lottato con te”. I funerali di Giusy hanno avuto luogo oggi, martedì 30 novembre, presso la chiesa della Santissima Annunziata.