Salerno: la polizia arresta un ladro di ciclomotore intercettato durante la fuga. La Polizia di Stato, nell’ambito di intensificati servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione di reati contro il patrimonio, ha tratto in arresto, in flagranza di reato, D.M.G. di anni 25, nato in Russia e residente in Melito di Napoli, perché resosi responsabile del furto di un ciclomotore.

In particolare, gli agenti della Sezione Volanti della Questura, nel transitare in questa Piazza S. Francesco, hanno notato un giovane a bordo di uno scooter che si allontanava velocemente ed immediatamente dopo due giovani salire a bordo di un’auto che si è posta al suo inseguimento

Immediatamente gli agenti hanno affiancato l’auto e gli occupanti hanno riferito che stavano inseguendo l’uomo poichépoco prima si era impossessato del ciclomotore di proprietà di uno dei passeggeri.

Preso atto della situazione, il personale di polizia si è subito posto all’inseguimento dell’autore del furto che con una guida molto pericolosa stava scappando per le vie del centro.

Il rocambolesco inseguimento si è concluso in questa via Roma dove gli operatori di polizia hanno bloccato definitivamente il malvivente.

Identificato presso gli uffici della Sezione Volanti, il fermato è stato tratto in arresto per furto in flagranza di reato e condotto alle Camere di Sicurezza della Locale Questura a disposizione dell’A.G., in attesa dell’udienza di convalida.

Il ciclomotore, oggetto del furto, è stato restituito al legittimo proprietario.