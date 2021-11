Salerno, incidente sul viadotto Gatto: traffico paralizzato. Martedì da incubo per tutti i cittadini salernitani e non rimasti intrappolati nel traffico lungo le strade della città. Infatti, a causa di un incidente tra due tir verificatosi sul viadotto Gatto nei pressi dell’imbocco autostradale, il transito si è completamente paralizzato.

I due mezzi pesanti, che viaggiavano in direzioni opposte, si sono incastrati tra loro e sulla carreggiata è finita una grande quantità di olio e di altri liquidi, per la cui rimozione è stato necessario impiegare molto tempo prima della messa in sicurezza dell’area. Sul luogo dell’incidente, oltre alla Polizia, anche i Vigili del Fuoco ed i tecnici dell’ANAS.