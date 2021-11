Salerno, incidente sul corso Garibaldi: perde la vita un giovane ragazzo di 28 anni

Continuano gli incidenti mortali sulle strade della provincia di Salerno: dopo due giorni dalla morte di un 31enne di Battipaglia che percorreva la Statale Amalfitana, questa notte a Salerno ha perso la vita un giovane ragazzo di 28 anni.

L’ incidente mortale è avvenuto stanotte alle 02:30 circa presso l’ incrocio di Via Roma, all’ altezza del vecchio tribunale di Salerno. Per motivi ancora sconosciuti e dalle prime ricostruzioni si sono scontrati uno scooter ed una vettura in transito.

Nell’ impatto ad avere la peggio è stato il ragazzo con lo scooter che essendo stato sbalzato dal mezzo è finito rovinosamente sull’ asfalto. Sul posto c’è stato l’ intervento dell’ ambulanza ma purtroppo per il giovane non c’è stato niente da fare.