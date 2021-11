Salerno, il 26 novembre si inaugurano le “Luci d’Artista”. Si accederà solo con il Green Pass

Salerno. Manca poco all’inaugurazione della decima edizione di “Luci d’Artista” che riempirà di colori ed atmosfera natalizia la città attirando migliaia di visitatori desiderosi di tuffarsi in quel mondo magico. Quest’anno il tema sarà “Fiabe, Aurora e il Giardino Incantato”, il cui elemento di punta sarà la Foresta installata nella centrale Piazza Flavio Gioia. I nuovi personaggi di Pinocchio e Alice nel Paese delle Meraviglie completeranno il percorso delle luminarie dedicato alle fiabe, portato avanti da qualche anno. Ma ci saranno anche altri personaggi delle favole, elementi sull’Autunno e la Primavera, oltre a tante opere che richiameranno i simboli del Natale come l’albero, la slitta di Babbo Natale e la Madonna con l Bambino.

L’inaugurazione è prevista per il 26 novembre presso la Villa Comunale di Salerno con inizio alle ore 17.00 quando si accenderà il Giardino Incantato. Contemporaneamente verranno accese anche tutte le altre opere installate nelle strade e piazze del resto della città. Per la prima volta nei percorsi tematici sarà inclusa anche la nuova spiaggia di Santa Teresa. Quest’anno gli itinerari saranno divisi seguendo quattro tematiche diverse: il Mito, il Sogno, il Tempo, il Natale. Gli accessi saranno limitati con nuove regole da rispettare per prevenire la diffusione del Covid-19. E’ quanto emerso dalla riunione tenutasi, oggi, al Comune di Salerno, alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli, degli assessori Alessandro Ferrara e Claudio Tringali, dei rappresentanti della Polizia Municipale, Salerno Mobilità e Salerno Pulita. Per i turisti che arriveranno in pullman: i passeggeri dovranno recarsi nelle aree di parcheggio che saranno individuate nei prossimi giorni. Agli operatori turistici che organizzeranno le visite a Salerno, il compito di verificare il possesso del Green Pass da parte dei passeggeri. Inoltre, l’accesso alla villa comunale sarà contingentato e le strade più strette, come ad esempio quelle del centro storico, saranno percorribili solo a senso unico dai pedoni.