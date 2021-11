Salerno. Giornata di Commemorazione dei Defunti: deposta una corona di alloro alla Lapide in ricordo dei Caduti di Polizia. Questa mattina, in occasione della Giornata di Commemorazione dei Defunti, il Vicario del Questore di Salerno dr. Pasquale Picone, alla presenza del Vice Prefetto Vicario d.ssa Silvana D’Agostino, accompagnato dal Presidente dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Salerno, con una breve cerimonia ha reso omaggio ai Caduti di Polizia con la deposizione di una corona di alloro alla Lapide in ricordo, posta nell’atrio del Palazzo di Governo.

Dopo la benedizione e un momento di preghiera di profonda spiritualità da parte del Cappellano Provinciale della Polizia di Stato, una poliziotta ha ricordato i nomi dei valorosi colleghi che hanno sacrificato la loro vita nell’adempimento del dovere.