Salerno, dolore per la morte di Asia Bassi a soli 22 anni

Dolore a Salerno per Asia Bassi. Appena 23 anni, la passione per la musica e tanti progetti da realizzare. Il dolce sorriso di Asia Bassi si è spento prematuramente lasciando sgomenti ed increduli parenti ed amici. La notizia dell’improvvisa scomparsa della giovane di Salerno si è diffusa nella serata di mercoledì 10 novembre.

Asia Bassi aveva studiato al Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno

“Come si può morire a 23 anni? Dicci che è un sogno, dicci che non è niente di vero. Eri bellissima, sempre sorridente, gentile e dolce. Ti prego, dacci tu la forza….È un dolore indescrivibile. Ci manchi da morire, svegliati”. – il post su Facebook di una congiunta di Asia Bassi che fatica a credere che Asia non ci sia più. La giovane aveva frequentato il Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno. “Hai intrapreso la strada divina prematuramente, a te nostro patrimonio, a te che lascerai inconsolabili mentre tra le braccia del Signore raggiungerai l’eterno riposo” – si legge nel commosso ricordo sul manifesto funebre. Inconsolabili i genitori, papà Fabio e mamma Grazia, così come la sorella Michela, il fidanzato Roberto e l’amata nonna Maria.

Domani, giovedì 11 novembre, si svolgeranno i funerali nella chiesa Madonna di Lourdes di Matierno. Lì per l’ultima volta la saluteranno straziati papà Fabio, mamma Grazia, la sorella Michela, la nonna Maria, gli zii, i cugini e l’amato Roberto. Asia aveva frequentato il Conservatorio Martucci.