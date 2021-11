SALERNO, CAVA DE’ TIRRENI, VIETRI SUL MARE E PAGANI, SCUOLE CHIUSE ANCHE DOMANI 27 NOVEMBRE . Dal Capoluogo all’Agro Nocerino – Sarnese, al paese che apre la Costiera amalfitana per l’allerta meteo in Campania. Non solo ma anche Sarno, Vallo della Lucania e Nocera Inferiore, a seguito della persistenza dell’allerta Arancione, i sindaci hanno disposto anche per domani 27 novembre la sospensione delle attività didattiche per le scuole cittadine di ogni ordine e grado, anche altri comuni nel Cilento , quindi l’elenco potrebbe allungarsi.

Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie della città. Compresi nel provvedimento anche le chiusure per il Cimitero e la Villa Comunale. Le chiusure sono state adottate in via cautelare in seguito all’emissione dell’allerta meteo ARANCIONE da parte della Protezione Civile per il peggioramento delle condizioni metereologiche.

Dopo la proroga dell’allerta meteo a livello Regionale il Comune di Pagani comunica la chiusura degli istituti scolastici anche per sabato 27 novembre

Chiuse anche per domani sabato 27 novembre le scuole di Pagani, a comunicarlo è il Sindaco che ha firmato una nuova ordinanza dopo la proroga dell’allerta meteo a livello regionale.

L’ordinanza

Premesso che con propria Ordinanza n. 27 del 25.11.2021 disponeva la chiusura delle scuole, di ogni

ordine e grado, per la giornata odierna venerdì 26 novembre 2021, in ragione del preannunciato stato

di Allerta Arancione diramato dall’Agenzia di “Protezione Civile Emergenza e Post-Emergenza”

Regione Campania – AVVISO REGIONALE DI ALLERTA N. 067/2021;

Considerato che nel bollettino pervenuto in data odierna – AVVISO REGIONALE DI ALLERTA N.

068/2021 – si dà conferma del perdurante stato di Allerta Arancione fino alle ore 18,00 di domani;

Ritenuto opportuno chiudere le scuole anche per il giorno 27.11.2021 al fine di tutelare la incolumità

della popolazione scolastica oltre che del corpo docente e non docente;

Visti gli artt. 50, 54 del D. Lgs n. 267/2000

Vista la legge 225/92

DISPONE

per le suesposte motivazioni è prorogata l’Ordinanza n. 27 del 25.11.2021 anche per la giornata di

domani 27.11.2021.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso ai Dirigenti Scolastici, al Comando di Polizia

Municipale oltre alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.

Anche in Costa d’ Amalfi il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, ha firmato una nuova ordinanza: domani, 27 novembre, le scuole resteranno chiuse su tutto il territorio comunale. Questo per tutelare gli alunni .

Michele Pappacoda