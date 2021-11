Salernitana-Napoli:Aggressione che sa di sceneggiata

La Questura faccia chiarezza su quanto racconta la tifosa napoletana che sostiene di essere stata aggredita, stigmatizzando l’inerzia di agenti che, nonostante le richieste di aiuto, non sarebbero intervenuti per tutelare l’incolumità della stessa e di altre due persone”: è quanto scrive, in un post pubblicato sul suo profilo Facebook, il consigliere di minoranza del Comune di Salerno, Roberto Celano. Che aggiunge: “Si faccia chiarezza su quanto accaduto, sulle dinamiche e si accerti se il “racconto” della tifosa sia verosimile (nel qual caso gli autori dell’aggressione andrebbero adeguatamente puniti) o, come mi riferiscono e sembrerebbe dalle dinamiche un po’ fantasiose del racconto, sia romanzato e spinto dal desiderio di notorietà e celebrità. In tal caso andrebbe tutelata l’immagine della città e di una tifoseria che, a quanto è parso a tutti, è stata esempio di civiltà e calore”. Nella giornata di ieri la vicenda ha tenuto banco soprattutto sui media partenopei, dove la tifosa azzurra – intervistata anche dal sito tuttonapolinet – è intervenuta per fornire la “sua” versione dei fatti. Allo stato, però, non sarebbe stata presentata dalla ragazza alcuna denuncia alle autorità competenti.

fonte tuttosalernitana.com