Sale il numero dei contagi a Vico Equense, oggi si registrano 10 nuovi casi di positività al Covid-19

Vico Equense, il sindaco Giuseppe Aiello aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo i noti i dati pervenuti dall’ASL NA 3 Sud e che fanno registrare un aumento dei contagi.

Il primo cittadino precisa: «Purtroppo in questi giorni stiamo riscontrando un aumento di casi Covid. Solo oggi registriamo 10 nuovi casi ed attualmente sono 38 i concittadini positivi. La situazione non è allarmante ma la curva epidemiologica è sempre in salita e dobbiamo tenerla sotto stretto controllo. Siamo tenuti a rispettare attentamente tutte le norme anticovid tra le quali la distanza sociale, l’utilizzo della mascherina e l’igienizzazione delle mani. Invito nuovamente tutti i cittadini ad aderire alla campagna vaccinale. Non abbassiamo la guardia: proteggiamo noi stessi e i nostri cari dal Covid-19».